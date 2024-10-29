Afyonkarahisar'da otomobil bariyerlere çarptı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da otomobil bariyerlere çarptı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Serban beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö., yönetimindeki 34 PJD 89 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte E.Ö., K.Ö. ve E.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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