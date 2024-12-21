Afyonkarahisar'da otomobil köprüden uçtu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da otomobil köprüden uçtu!

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak sulama kanalı üzerindeki köprüden aşağı uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Sağırlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C., yönetimindeki 03 BE 446 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından altından sulama kanalı geçen köprüden aşağı düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı düşerek hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Kaza sonrası Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da otomobil köprüden uçtu!

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