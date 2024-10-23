Afyonkarahisar'da polisler miniklere mesleklerini anlattı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Selçuklu İlköğretim Okulu'nun minik öğrencileri ve değerli öğretmenleri Müdürlüğümüzü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında polislik mesleği ve güvenli internet kullanımı gibi konularda çocuklarımızı bilgilendirdik. Ayrıca, öğrencilerimiz tanıtım videoları, görsel materyaller ve animasyon gösterileriyle eğlenirken, polis abla ve ağabeylerinin kullandığı Emniyet araçlarını da keşfettiler. Takdim edilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından öğrenci ve öğretmenlerimizi eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileyerek uğurladık" ifadeleri kullanıldı.