Afyonkarahisar’da polislere stresle baş etme eğitimi

Polislik günümüz meslekler arasında gerek çalışma saatleri gerek de tehlikeli, yoğun koşulları arasında en çok strese neden olan mesleklerden biridir. Bu kapsamda Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurlarına Psikiyatrist Doktor Ekrem Uçak, tarafından stresle mücadele etme ve başa çıkmanın yolları anlatıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünün Şehit Ali Ünlü Konferans Salonunda eğitim dersi verildi. Konferansa kurumun farklı birimlerinde görevli çok sayıda polis memuru katıldı. Psikiyatrist Doktor Ekrem Uçak tarafından verilen konferansta personellere özellikle stres ile mücadele etmeyi anlattı.