Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan N.K., H.G., H.G., H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç., Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. (47), H.G. (49) ve N.K. (47) av tüfeği ve tabanca ile yaralandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan H.G. ve N.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.