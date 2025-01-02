Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan N.K., H.G., H.G., H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç., Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Antalya’da trafik kazası cinayetle bittiAntalya’da trafik kazası cinayetle bitti

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. (47), H.G. (49) ve N.K. (47) av tüfeği ve tabanca ile yaralandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan H.G. ve N.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Son Haberler
Kastamonu’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
THY'den 'tahtakurusu' açıklaması. Dünyaca ünlü gazete gündeme getirmişti
THY'den 'tahtakurusu' açıklaması. Dünyaca ünlü gazete gündeme getirmişti
Devlet Bahçeli 'boğazım düğümleniyor' diyerek acısını paylaştı
Devlet Bahçeli 'boğazım düğümleniyor' diyerek acısını paylaştı
Ferdi Tayfur'un yeğeninden defin açıklaması
Ferdi Tayfur'un yeğeninden defin açıklaması
Netanyahu hastaneden taburcu oldu
Netanyahu hastaneden taburcu oldu