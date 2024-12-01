Afyonkarahisar’da sis etkili oldu

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da sis etkili oldu

Afyonkarahisar'da sisli hava etkili olurken, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'da sisli hava etkili olurken, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte bir süredir devam eden olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde etkili olan sisli hava özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Karayollarında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücülerin trafikte yavaş ilerledikleri gözlenirken, polis ve jandarma ekipleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemlerini arttırdı. Meteorolojiden alınan verilere göre sis davanın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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