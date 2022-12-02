2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cinayetin nedeni duyanların içini sızlattı. Taciz edilen genç kızlara yardıma koştu canından oldu

Cinayetin nedeni duyanların içini sızlattı. Taciz edilen genç kızlara yardıma koştu canından oldu

Afyonkarahisar'da taciz edilen genç kızların yardım isteğine kayıtsız kalmayan 36 yaşındaki Engin Taş hayatından oldu. Polisin titizlikle sürdürdüğü soruşturma sonucu iki zanlı yakalanarak, gözaltına alındı

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 16:34
Takip Et

Afyonkarahisar'da taciz edilen genç kızların yardım isteğine kayıtsız kalmayan adam hayatından oldu

Cinayetin nedeni duyanların içini sızlattı. Taciz edilen genç kızlara yardıma koştu canından oldu
+
Aa
-

Afyonkarahisar’da boynundan bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 36 yaşındaki genç adamın olayında titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, olayın faili 2 kişiyi gözaltına alırken, cinayete kurban giden genç adamın ise taciz edilen 2 genç kızı korumaya çalışırken öldüğü ortaya çıktı.

Olay, Afyonkarahisar'da Kadınana Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Taş (36) kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Taş, boynundan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan Taş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları ile tanıkların beyanından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonrası olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç.'yi (16) olaydan birkaç saat sonra gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

GENÇ KIZLAR YARDIM İSTEDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ortaya çıkarılan cinayet nedeni ise duyanların içini sızlattı. İddiaya göre, Engin Taş'ın çalıştığı pastaneye gelen iki genç kızın kendisinden ‘ağabeyi 2 kişi bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin?” diyerek yardım istediği, bunun üzerine de Taş'ın kızların gösterdiği Serkan Ç., ve V.Ç.'yi uyardığı öğrenildi. Daha sonra Taş ile şahıslar arasında tartışma çıktığı ve Serkan Ç.'nin yanındaki bıçakla talihsiz adamı boynundan bıçakladığı iddia edildi.

CİNAYETE KURBAN GİDEN GENÇ ADAM EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

İki genç kızı korumak isterken hayatını kaybeden talihsiz adam Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. 36 yaşında yaşamını yitiren Taş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin emniyetteki sorguları ise sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
5
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.