Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
T.A. (47) idaresindeki 09 T 6511 plakalı taksi, Dinar - Şuhut kara yolu Okçular köyü mevkisinde, M.S'nin (47) kullandığı 03 SL 884 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile taksideki S.İ. (67), S.Y. (59), U.C. (30), E.İ. (18), A.Ü. (11), S.Ü. (4) ile A.A.C. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.Ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.