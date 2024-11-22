Afyonkarahisar'da temizlik işçisinin öldüğü ahşap restoran yangınındaki panik anları kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da temizlik işçisinin öldüğü ahşap restoran yangınındaki panik anları kamerada

Afyonkarahisar'da temizlik işçisi 41 yaşındaki Hanım Çakır'ın öldüğü, 17 kişinin de etkilendiği ahşap restorandaki yangının ilk anlarında, içeridekilerin alevlerden kaçarken yaşadığı korku, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde tavandan dökülen ahşaplar arasından restorandan çıkmaya çalışanların paniği yer aldı.

Afyonkarahisar'da ısıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla alevlerin yükseldiği ahşap restorandaki yangının ilk çıkış anları içeridekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alevlerden etkilenen 18 kişiden temizlik işçisi Hanım Çakır'ın hayatını kaybettiği yangının başlangıç görüntüsünde içeridekilerin alevlerden kaçma telaşı yer aldı.

Restoranın tahliyesi sırasında yaşanan korku ve panik anında, "Çık, Çık. Dükkanı boşaltın. İtfaiye arayın" diye sesler duyuldu.

Görüntüde alevin sardığı restoranda bazılarının yangın tüpüyle söndürmeye çalışması, tavandan yanan ahşapların döküldüğü sırada içerdekilerin çıkma çabası, çocukların zarar görmemesi için telaşı yer aldı.

Restorandan çıkanların bazılarının dükkan önünde park halindeki araçları uzaklaştırma gayreti, bazılarının kapanan kapıyı açmak için alevlerin arasına girdiğinin yer aldığı görüntüye, dışarıdan hortumla su sıkan bir kişinin çevredekilerin alevlerden zarar görmesini engellenmeye çalıştığı anlar yansıdı. Dışarı çıkanların ise "Yanıyor" diye feryadı ve yangını söndürme çabası yürek burktu.

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