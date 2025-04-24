Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik önemli bir operasyon düzenlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, geçmişte silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli, il merkezi ve İscehisar ilçesinde eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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