Afyonkarahisar'da tır ve otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Çay-Bolvadin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T. idaresindeki 41 D 1016 plakalı çekici tır, Çay ilçesi istikametinden Bolvadin ilçesi istikametine sol şeritte seyir halindeyken sağ şeride geçmeye çalıştığı esnada, aynı istikamette sağ şeritte seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 67 LF 689 plakalı otomobilin sol arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada, 67 LF 689 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

