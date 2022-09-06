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AKP’liler birbirine girdi. Salonu terk ettiler. Mevzu 5 milyon lira

Afyonkarahisar İl Genel Meclis’inin Eylül ayı toplantısında AKP’li vekiller arasında sözlü tartışma çıktı. AKP ve MHP’li İGM üyeleri salonu terk etti.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 08:45
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 08:47
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Afyonkarahisar'da toplantıda AKP'liler arasında kavga çıktı. Mevzu ise 5 milyon lira

AKP’liler birbirine girdi. Salonu terk ettiler. Mevzu 5 milyon lira
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Afyonkarahisar İl Genel Meclis’inin Eylül ayı toplantısında gergin anlar yaşandı. AKP’li Nurettin Birliktir, mecliste söz alarak AKP’li İl Genel Meclisi Genel Sekreteri Murat Toy’a “Duyduğuma göre ilçemizin birine valimizin imzası ile 5 milyon TL para aktarıldığı söyleniyor. Bu meclise gelmedi. Bu gerçek midir? Gerçekse hangi amaçla bu ilçeye bu para aktarıldı? Hangi amaçla bu para kullanılacak bunu öğrenmek istiyorum” diye sordu.

CEVAP VERMEKTEN KAÇTI

Soruya cevap vermekten kaçınan Toy, “Bu konuda İl Genel Meclisi Başkanımız Burhanettin Bey’i ben bilgilendireceğim. O da meclisi bilgilendirir. Şimdilik bu kadar” dedi.

“MECLİS ÜYELERİNİN BİLGİ HAKKI VARDIR”

Bu sözler üzerinde Nurettin Birliktir, Toy’a tepki göstererek, “Böyle bir şey olmaz. Kesinlikle hiçbir ilçeyi baz almıyorum, hepsi bizim ilçemiz 18 ilçe var. Burada meclis üyelerinin bilgi hakkı vardır. Yoksa arkadaşlarımız böyle bir talebimiz yok desinler” ifadelerini kullandı.

“İL BAŞKANIMIZIN BİLGİSİNDE ÇALIŞMA YAPTIK”

İtirazlar üzerine konuşmak sorunda kalan Toy, AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Uluçay’ın bilgisi dahilinde çalışma yaptıklarını belirtti. Toy, “İl başkanımızın bilgisi dahilinde çalışma yaptık. Ben size-Burhanettin Çoban- bilgi vereyim. Siz meclisi bilgilendirirsiniz” dedi.

“KENDİSİNİ BU ŞEKİLDE KENARA ALMASI YANLIŞ”

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre Toy’un bu açıklamasının ardından meclis salonundaki masalardan “Burada il başkanı mı var?” diye tepkiler yükseldi. MHP’li Şuhut Meclis Üyesi Ali Altan da konu hakkında söz alarak, “Sayın genel sekreter ‘il başkanıyla görüştüm’ diyor. Burada meclis var, meclis başkanı var. Kenara gelmek yanlıştır. İlk önce konuşulacak yer meclisle ve meclis başkanıyla görüşülmesi gerekir. Bu şekilde kendisini kenara alması yanlış” ifadelerini kullandı.

SALONU TERK ETTİLER

Bu açıklama üzerine Nurettin Birliktir bir kez daha söz alarak, “Sıkıştığında il başkanının, bakanın, milletvekilinin haberi var demek yanlıştır. Sizi kınıyorum” diye bağırdı.

Bu sözler diğer meclis üyeleri sıralarında alkışlarla desteklendi. Yaşanan tartışmaların ardından MHP’li Ahmet Zeki Ertürk ayağa kalkıp salonu terk edince AKP’li Nurettin Birliktir de bu duruma öfkelenerek salondan çıktı. Salondan çıkan meclis üyeleri “Oturumu genel sekreter yönetsin” diyerek tepkilerini ortaya koydu. Onları diğer meclis üyeleri takip edince İGM Başkanı Burhanettin Çoban oturumu kapattı.

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