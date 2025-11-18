Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan bir adreste 37 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 1 gram uyuşturucu madde ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonun ardından polis tarafından gözaltına alınan G.Ö., isimli şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.