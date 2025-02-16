Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin beton direğe çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük ile Yarımca köyü yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, K.K. (24) idaresindeki 03 AEE 588 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı.

aw393224-01.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan K.K. (24), Ö.A. (30), A.A. (9), F.E. (40), F.I.A. (11), D.N.A, (6) ve D.K. (56), Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan D.N.A. adlı çocuk tedavisinin ardından taburcu olurken, D.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Haberler
Tekirdağ'da prefabrik ev alev alev yandı
Tekirdağ'da prefabrik ev alev alev yandı
Çaykur Rizespor’dan Galatasaray maçı prim açıklaması
Çaykur Rizespor’dan Galatasaray maçı prim açıklaması
Erzurumspor FK'den kritik galibiyet
Erzurumspor FK'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa rekoru: Üst üste 12. kez!
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa rekoru: Üst üste 12. kez!
CHP’de kriz büyüyor! Sayıları gittikçe artıyor
CHP’de kriz büyüyor! Sayıları gittikçe artıyor