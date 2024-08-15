Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda bir eve baskın düzenlendi. Ekipler çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyona dair aktarılan bilgilere göre, Emirdağ ilçesine bağlı olan Türkmenköy köyünde ikamet eden A.S., Z.A. ve A.K. isimli kişilerin evlerinde yasadışı kenevir ekimi yaptıkları yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Tespit edilen adrese baskın düzenleyerek uyuşturucuyu arama köpeği ile arama yapan ekipler, 278 gram reçine esrar, 235 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 28 adet çizilmiş haşhaş kapsülü, 535 kök haşhaş bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı operasyon ile alakalı incelemeler devam ediyor.

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