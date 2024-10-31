Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 242 adet uyuşturucu madde, 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 1 gram uyuşturucu madde ve 2 adet aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.E., T.K., Ü.K. ve Z.A.A. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Ö.T. ve Y.T. isimli şahıslar sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan A.A., Y.T. ve R.G. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

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