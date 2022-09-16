Uyuşturucu operasyonunda 130 gram esrar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Değirmenayvalı beldesinde uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapıldığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İ.U. ve U.C.U., isimli şahısların evlerine ve metruk bir binaya baskın düzenledi.

Baskında arama yapan ekipler yaklaşık 130 gram esrar, 1 kök kenevir ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA