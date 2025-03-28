Afyonkarahisar'da yangın sonrası kalp krizi! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da yangın sonrası kalp krizi! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çıkan yangından kurtulan kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı.

Çay'a bağlı Koçbeyli köyündeki tek katlı ahşap evde saat 04.00 sıralarında sobayı alevlendirmek için dökülen yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıktı. Alevlere müdahale eden, ancak söndüremeyen evdekiler dışarı çıktı. Bu sırada Serdar Ç. aniden fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Eve misafirliğe geldiği öğrenilen Serdar Ç.'nin yangın sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangını söndürmek isterken yaralanan 2 kişi ise Çay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Afyonkarahisar'da yangın sonrası kalp krizi! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yangın sonrası kalp krizi! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yangın sonrası kalp krizi! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

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