Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 4 araç zincirleme kazaya karıştı. M.E.Ç, idaresindeki 03 M 0363 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Filli Kavşak'ta Y.S.A'nın (20) kullandığı 03 VS 070 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 3 araç daha kazaya karıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Y.S.A. ile minibüsteki yolculardan 6'sı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 7 yaralı

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