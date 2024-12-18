Afyonkarahisar’daki kazada yaralanmıştı: Yaşam savaşını kaybetti

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda 13 Aralık'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hüseyin B.'ye, o sırada yoldan geçmekte olan O.C.'nin kullandığı 06 DZS 554 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Hüseyin B., düştüğü yerde ağır yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hüseyin B.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralanan Hüseyin B., tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.