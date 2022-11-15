Üzerinden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı

Adıyaman'ın Başmakçı ilçesinde meydana gelen olayda uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmada, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Başmakçı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda takibe alınan bir şahıs gözaltına alındı.

Şahsın üstünde 12 paket halinde 3.86 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1385 TL para ele geçirildi. Olayın ardından O.K., isimli şahıs hakkında sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol hükmü uygulandı.

(Kaynak: İHA)