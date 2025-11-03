YENİÇAĞ - Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanlığı, toplumun dayanışma ruhunu canlı tutmak ve milli birlik mesajı vermek amacıyla “Ekmeğimizi, aşımızı paylaşırız; vatanımızı asla!” sloganıyla vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Etkinlik, Sandıklı eski belediye meydanında gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurulan kazanlarda pişirilen sıcak çorba, yüzlerce vatandaşa ikram edildi. Soğuk Sandıklı sabahında içleri ısıtan bu etkinlik, hem vatandaşlar hem de esnaf tarafından büyük takdir topladı.

“TÜRK MİLLETİ PAYLAŞMAYI BİLİR, VATANINDAN ASLA VAZGEÇMEZ”

İYİ Parti Sandıklı İlçe Başkanı Av. Emir Erkalan, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne vurgu yaptı. Erkalan, şu ifadeleri kullandı:

“Türk milleti her zaman yüreğiyle, gönlüyle ve sofrasıyla büyüktür. Bizler de bu geleneğin bir parçası olarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu etkinliği, hem paylaşmanın güzelliğini hatırlatmak hem de birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla düzenledik. Türk milleti ekmeğini paylaşır, aşını paylaşır ama vatanını asla vermez. Yiyenlere afiyet olsun.”

SANDIKLI’DA BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Etkinlik boyunca vatandaşlarla birebir sohbet eden İYİ Parti teşkilat üyeleri, partinin halkla iç içe, samimi bir siyaset anlayışını sürdürdüğünü gösterdi. Vatandaşlar, ikram sırasında teşekkürlerini ileterek bu tür sosyal etkinliklerin artması gerektiğini belirttiler.

İYİ Parti Sandıklı İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği bu etkinlik, yalnızca bir çorba ikramı değil, aynı zamanda “birlikte olma, dayanışma ve milli duruşun” da güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İYİ PARTİ’DEN TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU

Parti yöneticileri, bu tür organizasyonların yalnızca Sandıklı’da değil, Afyonkarahisar’ın birçok ilçesinde de yapılmasının planlandığını belirtti. İYİ Parti, vatandaşla bağını güçlendirmeye, toplumsal dayanışmayı destekleyen çalışmalara öncülük etmeye devam ediyor.