“Ağabey vurma” feryatları işe yaramadı. Yüzü kanlar içinde kaldı

Beyoğlu Kasımpaşa’da dün öğle saatlerinde. motosikletle ilerleyen iki şahıs ve bir araç sürücüsü arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma yaşandı.

TRAFİK MAGANDASI ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Ardından motosikletli sürücünün diğer aracın önünü kesmesiyle tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Motosikletinden inen şahıs, araç sürücüsünün hiçbir şekilde müdahale etmemesine rağmen yumruklarla darp etmeye başladı.

“AĞABEY VURMA” DESE DE FAYDA ETMEDİ

Sürücünün, “Ağabey vurma” feryatlarını dikkate almayan şahıs, küfür ve yumruklarla saldırıya devam etti. Sürücünün yüzünü kanlar içinde bırakan şahıs, plakasız motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşırken, yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.