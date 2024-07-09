Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu

Bu tehditleri öğrenen annesinin sokağa çıkmaması ve Engin Altın'a zarar vermemesi için kendisine yemin ettirdiğini söyleyen Ermiş, "Ben de Engin ile karşılaşmamak için aylarca dışarı çıkmadım. Olay günü markete alışveriş yapmak için gittiğimde karşımda onu gördüm. Bir anda, beni sakatlayıp ağabeyimi öldürdüğü aklıma geldi. Anneme verdiğim yemini unuttum. Nevrim dönünce korkutmak için ona ateş ettim. Sonra silahtaki tüm mermiyi üzerime boşalttım" dedi.