Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu

Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu
Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'da, ağabeyi Uğur Ermiş'i (41) öldürüp, kendisini de yaralayan, girdiği cezaevinden iki ay sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye olan Engin Altın'ı (41) toplam 12 kurşunla öldüren Oğuz Ermiş (41), Altın’ın kendisine ‘Bu iş burada bitmedi. Onu da öldüreceğiz’ mesajı gönderdiğini söyleyerek, "Tehditleri öğrenen annem, ona zarar vermemem için bana yemin ettirdi. Olay günü Engin yolda karşıma çıktı. Anneme verdiğim yeminimi unutup mermileri üzerine boşalttım" dedi.

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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 1

Geçen yıl nisan ayında, Engin Altın'ın 50 bin lira borç nedeniyle Uğur Ermiş ile tartışması ve sonrasında çıkan arbedede Uğur Ermiş bıçaklanarak öldü, Oğuz Ermiş ise Engin Altın'ı yaralandı. Engin Altın, tedavisinin ardından tutuklandı.

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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 2

Oğuz Ermiş ise denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı.

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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 3

Engin Altın, cezaevindeki yaşam koşullarına uyum sağlayamayacağı gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'nun raporu üzerine şartlı olarak serbest bırakıldı.

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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 4

EMLAK OFİSİNİ ZİYARETTE ÖLDÜRDÜ

Ancak serbest kaldıktan iki ay sonra, 30 Ağustos'ta, Nilüfer ilçesinde bir emlak ofisini ziyaret ederken Oğuz Ermiş tarafından vurularak öldürüldü.

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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 5

“TARTIŞTIK, ATEŞ ETTİM”

Oğuz Ermiş, olay sonrası kaçarken yakalandı ve ilk ifadesinde, "Engin ile karşılaştık, tartıştık ve ateş ettim" dedi.

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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 6

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Oğuz Ermiş'in Engin Altın'a ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı görüldü.

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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 7

“ANNEME VERDİĞİM YEMİNİ UNUTTUM”

Duruşmada savunma yapan Ermiş, Engin Altın'ın aracılar tarafından kendisine, 'Bu iş henüz bitmedi, yarım kalmayacak. Ağabeyini öldürdüğüm gibi Oğuz'u da öldüreceğim' haberi gönderdiğini söyledi.

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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 8

Bu tehditleri öğrenen annesinin sokağa çıkmaması ve Engin Altın'a zarar vermemesi için kendisine yemin ettirdiğini söyleyen Ermiş, "Ben de Engin ile karşılaşmamak için aylarca dışarı çıkmadım. Olay günü markete alışveriş yapmak için gittiğimde karşımda onu gördüm. Bir anda, beni sakatlayıp ağabeyimi öldürdüğü aklıma geldi. Anneme verdiğim yemini unuttum. Nevrim dönünce korkutmak için ona ateş ettim. Sonra silahtaki tüm mermiyi üzerime boşalttım" dedi.

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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 9

Engin Altın'ın annesi N.A. ise oğlunun masum olduğunu ve Oğuz Ermiş tarafından bilinçli olarak öldürüldüğünü ifade etti.

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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 10

Mahkeme, Oğuz Ermiş'i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.

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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 11
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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 12
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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 13
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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 14
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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 15
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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 16
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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 17
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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 18
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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 19
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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 20
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Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu 21
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