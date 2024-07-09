Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu
Ağabeyini öldürene kurşun yağdırdı! Annesine verdiği yemini böyle bozdu
Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da, ağabeyi Uğur Ermiş'i (41) öldürüp, kendisini de yaralayan, girdiği cezaevinden iki ay sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye olan Engin Altın'ı (41) toplam 12 kurşunla öldüren Oğuz Ermiş (41), Altın’ın kendisine ‘Bu iş burada bitmedi. Onu da öldüreceğiz’ mesajı gönderdiğini söyleyerek, "Tehditleri öğrenen annem, ona zarar vermemem için bana yemin ettirdi. Olay günü Engin yolda karşıma çıktı. Anneme verdiğim yeminimi unutup mermileri üzerine boşalttım" dedi.