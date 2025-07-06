Ağaç altına park etmek masraf çıkartıyor! Araç sahipleri dikkat!

Yaz aylarında özellikle araçları için güneşlik kullanmayan vatandaşlar uygun park yeri olarak ağaç altlarını tercih ediyor. Ağaç aracın gün boyunca güneşe maruz kalmasına önlüyor ancak bazı durumlarda aracın değerini düşürebilecek kalıcı zararlara da yolaçabiliyor. Uzmanlar bu kapsamda kritik uyarılarda bulunuyor özellikle bazı ağaç türleri salgıladıkları Reçineler ve döktükleri yapışkan polenlerle araç boyasına tamiri mümkün olmayan derecede hasarlar verebiliyor.

Otomobil bakım uzmanları bu konuda kritik uyarılarda bulunuyor özellikle Çam, Akasya, ıhlamur ve kavak gibi reçineli veya polen durabilen ağaçların altında uzun süre aracinizi park etmek zamanla boyalarınızın matlaşmasına yanık izlerine veya kalıcı lekelerle karşı karşıya kalmanıza sebebiyet veriyor. Güneşle etkileşime girerek aracın kaporta yüzeyine yapışarak cilayı aşındııyor, bu durumda aracınızın boyasını etkiliyor.

