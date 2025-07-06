Ağaç altına park etmek masraf çıkartıyor! Araç sahipleri dikkat!

Kaynak: Haber Merkezi
Ağaç altına park etmek masraf çıkartıyor! Araç sahipleri dikkat!

Yaz aylarında güneşin daha yakıcı olması sebebiyle vatandaş sığar araçlar park ederken gölgelik bir yer arıyor. Her imkan varsa tercih edilen en uygun park yeri bir ağacın altı oluyor ancak aracinizi ağacın altına park etmeden önce bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. Çünkü yaptığınız bu hata aracınızın değerini riske atabiliyor. İşte detaylar…

Yaz aylarında özellikle araçları için güneşlik kullanmayan vatandaşlar uygun park yeri olarak ağaç altlarını tercih ediyor. Ağaç aracın gün boyunca güneşe maruz kalmasına önlüyor ancak bazı durumlarda aracın değerini düşürebilecek kalıcı zararlara da yolaçabiliyor. Uzmanlar bu kapsamda kritik uyarılarda bulunuyor özellikle bazı ağaç türleri salgıladıkları Reçineler ve döktükleri yapışkan polenlerle araç boyasına tamiri mümkün olmayan derecede hasarlar verebiliyor.

arac.jpg

Otomobil bakım uzmanları bu konuda kritik uyarılarda bulunuyor özellikle Çam, Akasya, ıhlamur ve kavak gibi reçineli veya polen durabilen ağaçların altında uzun süre aracinizi park etmek zamanla boyalarınızın matlaşmasına yanık izlerine veya kalıcı lekelerle karşı karşıya kalmanıza sebebiyet veriyor. Güneşle etkileşime girerek aracın kaporta yüzeyine yapışarak cilayı aşındııyor, bu durumda aracınızın boyasını etkiliyor.

Son Haberler
Yaralı kızıl şahin, doğa koruma ekiplerine teslim edildi
Yaralı kızıl şahin, doğa koruma ekiplerine teslim edildi
İsviçre'den İran'a diplomatik dönüş
İsviçre'den İran'a diplomatik dönüş
Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılığı an meselesi
Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılığı an meselesi
Ağaç altına park etmek masraf çıkartıyor! Araç sahipleri dikkat!
Ağaç altına park etmek masraf çıkartıyor! Araç sahipleri dikkat!
Almanya'da yangın...
Almanya'da yangın...