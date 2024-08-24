Ağaç budarken 16 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: İHA
Ağaç budarken 16 yaşındaki çocuk öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin önündeki ağacı budayan çocuk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Olay, Düziçi ilçesi Çatak köyünde meydana geldi evinin önünde bulunan ağacın dallarını budamak isteyen Ahmet T. (16) dalların elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yere düştü. Çevredekilerin yardımıyla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet T. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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