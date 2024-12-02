Ağaç katliamı ünlü şarkıcıya pahalıya patladı! Bakanlık cezayı kesti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ağaç katliamı ünlü şarkıcıya pahalıya patladı! Bakanlık cezayı kesti

Ünlü sanatçı Suavi, Bodrum'daki arazisinde kesilmemesi gereken ağaçları kesmişti. 40 ağacın kesildiğinin tespit edilmesi sonrası ünlü sanatçıya 4 bin 724 TL idari para cezası kesildi.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ünlü sanatçı Mehmet Suavi Saygan'a ait arazide gerçekleştirdiği incelemelerde Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan "ağaç rölöve paftası"na göre korunması ve taşınması gereken ağaçların kesildiğini tespit etti.

Ünlü şarkıcının arazisinde yapılan incelemeye göre 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın ise korunması gerekirken yok edildiği belirlendi. Suavi'ye arsasında kesilen ağaçlarla ilgili para cezası kesildi.

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DOĞA KATLİAMI!

Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıktı. Alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü.

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40 AĞAÇ YOK OLDU

Bodrum Orman İşletme Şefliği Koruma Ekibi'nin raporlarına göre, inşaat faaliyeti yürütülen alanda 40 ağacın kaybolduğu belirlendi.

Kesilen ağaçlar arasında 1 zeytin, 2 palmiye, 26 çam ve 11 pırnal meşesi bulunuyordu. Orman varlığına zarar veren bu faaliyetler sonucunda toplam 8,303 metreküp doğa yok oldu.

Daha önce çevre duyarlılığıyla bilinen isimlerden biri olarak sıkça gündeme gelen Suavi'nin geçmişte birçok çevre projesine destek olmuş, konserlerinde "doğa sevgisini" vurgulamıştı.

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