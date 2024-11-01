Ağaç kesme cezasından aranan şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Ağaç kesme cezasından aranan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar’da ağaç kesme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.B, jandarma tarafından yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan E.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da nitelikte emval veren ağaç kesme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Yapılan incelemede E.B., isimli şahsı nitelikte emval (para ile alınabilen her şey) veren ağaç kesme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesi Yeşilçat köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağaç kesme cezasından aranan şüpheli yakalandı

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