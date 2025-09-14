Ağaç kovuğundan kilo kilo organik bal çıktı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde esnaflardan Mehmet Ali Çağlar, mağara ve ağaç kovuğundan kilo kilo bal çıkardı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Ali Çağlar, doğanın sunduğu organik balı kendi imkanlarıyla elde etti. İlçede yaşayan Çağlar, bal arılarının izini sürerek ormanlık alandaki bir ağacın kovuğunda ve mağarada doğal bal bulunduğunu fark etti. Bal avcısı, uzun uğraşlar sonucu ağacın ve mağaranın içindeki peteklere ulaşırken, arılar ise telef olmaması için ana arıyla birlikte kovana alındı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.