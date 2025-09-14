Ağaç kovuğundan kilo kilo organik bal çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağaç kovuğundan kilo kilo organik bal çıktı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde esnaflardan Mehmet Ali Çağlar, mağara ve ağaç kovuğundan kilo kilo bal çıkardı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde esnaflardan Mehmet Ali Çağlar, mağara ve ağaç kovuğundan kilo kilo bal çıkardı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Ali Çağlar, doğanın sunduğu organik balı kendi imkanlarıyla elde etti. İlçede yaşayan Çağlar, bal arılarının izini sürerek ormanlık alandaki bir ağacın kovuğunda ve mağarada doğal bal bulunduğunu fark etti. Bal avcısı, uzun uğraşlar sonucu ağacın ve mağaranın içindeki peteklere ulaşırken, arılar ise telef olmaması için ana arıyla birlikte kovana alındı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Ağaç kovuğundan kilo kilo organik bal çıktı

Ağaç kovuğundan kilo kilo organik bal çıktı

Ağaç kovuğundan kilo kilo organik bal çıktı

Son Haberler
Seda Sayan’ın mal varlığını duyanlar kulaklarına inanamadı
Seda Sayan’ın mal varlığını duyanlar kulaklarına inanamadı
Hatay’da bin 260 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi
Hatay’da bin 260 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi
Kendisine terapi olan kaligrafiyi sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Kendisine terapi olan kaligrafiyi sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Düzce’de denize giriş yasağı: Dalga boyu 3 metreye ulaştı!
Düzce’de denize giriş yasağı!
Trabzonspor efsanesinin oğlu öldürüldü
Trabzonspor efsanesinin oğlu öldürüldü