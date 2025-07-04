Ağaç ölümlerinin üstündeki sis bulutu kalktı: Bilim adamların şoke eden keşif

Tropik bölgelerde ağaç ölümleri tehlikeli bir hızla artarken, doğa bilimciler şimdiye dek göz ardı edilen bir tehdide dikkat çekiyor: Kısa süreli ama yıkıcı gök gürültülü fırtınalar. Cary Institute of Ecosystem Studies’tan orman ekoloğu Evan Gora’nın önderliğinde yürütülen araştırmaya göre bu fırtınalar, yıldırım ve ani rüzgârlarla ağaçları devirmekte, bazı bölgelerdeki ölümlerin %60’ına kadarını tek başına açıklayabilmekte.

Daha önce kuraklık ve yüksek sıcaklık gibi etkenler ön plandayken, Gora ve ekibi, "Ecology Letters" dergisinde yayımladıkları çalışmada, fırtınaların karbon tutulumunu da ciddi biçimde etkilediğini gösterdi. Gora, “Tropik ormanlar dünyanın akciğerleri gibidir. Fırtınaları dikkate almadan doğru sonuçlara ulaşamayız” dedi.

Ekip, İngiltere merkezli Birmingham Üniversitesi’nden Adriane Esquivel-Muelbert’in ortaklığında, drone destekli Gigante projesiyle orman ölümlerinin nerede, nasıl ve ne zaman gerçekleştiğini takip ediyor. Bu çalışma, National Science Foundation (NSF) ve Royal Society gibi önemli kuruluşlar tarafından finanse ediliyor.