Ağaca asılı bulunan Nevrigül toprağa verildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolduktan 45 gün sonra bir zeytinlikte ağaca asılı bulunan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan (22) toprağa veridi.

KAYNAK: DHA
Ağaca asılı bulunan Nevrigül toprağa verildi

İznik ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, yaklaşık 2 ay önce evinden ayrılarak Gemlik'teki babasının evine gitti.

Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi R.A.'nın yanında kalan 3 yaşındaki oğlu B.A.'yı görmek için 3 Eylül'de evden ayrılan Alan, bir daha geri dönmedi.

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Alan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Alan'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 45'inci günde arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada; 18 Ekim'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ağaca asılı bir ceset olduğu ihbarı geldi.

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Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cesedin Nevrigül Alan'a ait olduğunu belirledi. Vücut bütünlüğü bozulan Alan'ın cenazesi, DNA testi ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINAN EŞİ İLE KARDEŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis ekipleri, eşi R.A (29) ile Alan'ın kardeşi N.T.'yi (17), katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalar nedeniyle gözaltına aldı. R.A. ile N.T.'nin, Nevrigül Alan'ın kayıp olduğu dönemde ve ölümünden sonra katıldıkları televizyon programındaki konuşmalarının ihbar kabul edildiği, bu nedenle 'uyuşturucu madde kullanımı' suçlamasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

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N.T., emniyete getirilişi sırasında, eniştesi R.A. yüzünden gözaltına alındığını söyleyerek, "Her şey R.'nin, o torbacı R.'nin yüzünden.

Ablamın ölümü ile hiçbir ilgim yok, kaç kere söyledim. İnanmıyorsunuz, hep beni suçluyorsunuz" dedi. Adliyeye sevk edilen R.A. ile N.T. 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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10 GÜN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Nevrigül Alan'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde aile bireyleri tarafından teslim alınıp Kara Halil Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen baba Sedat Tutaner, kızının tabutuna sarılıp, "Sayın Cumhurbaşkanım, ben bunun katillerini istiyorum.

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Katili ortaya çıksın, bırakmayın" diyerek gözyaşı döktü. Nevrigül Alan, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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