Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Kadın kuaförü Muhammed Hasan Ayeş, kalfası Yunus Örs ile birlikte markete gitmek üzere motosikletle yola çıktı.

Ancak Ayeş'in kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırımdaki bir ağaca çarptı. Devrilen motosikletten savrulan iki kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan ikisi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.