Ağaca çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Ağaca çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ağaca çarparak devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada Salim K.'nın kullandığı otomobil, yoldan çıkarak refüjde bulunan ağca çarptıktan sonra devrildi.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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