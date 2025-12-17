Bazıları ilk bakışta hemen tanıyor, bazıları ise tahmin edemiyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler, paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Ağaca tutunan siyah önlüklü bu köy çocuğunu tanıdınız mı? Şu an Türkiye’nin en ünlü oyuncusu!
Çeşitli sektörlerde sıkça adı geçen ünlü isimler, zaman zaman sosyal medya hesaplarından nostaljik fotoğraflar paylaşıyor. Bakalım, günümüzde 7'den 70'e herkesin sevdiği bu ünlü oyuncuyu tanıyabilecek misiniz!Taner Yener
Sosyal medyada çocukluk fotoğraflarını paylaşma trendi hiç eskimiyor. Pek çok oyuncu ve şarkıcı, çocukluk ile gençlik dönemlerinden en özel karelerini takipçileriyle buluşturuyor.
Bu isimlerden biri de şu anda 51 yaşında olan çok ünlü bir sanatçı.
Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız...
Fotoğraftaki bu erkek çocuğunun Kenan İmirzalıoğlu olduğu ortaya çıkınca, hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Öte yandan, Kenan İmirzalıoğlu'nun Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşacağı atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi "A.B.İ."nin afişi yayımlandı.
OGM Pictures yapımı, daha başlamadan güçlü atmosferi ve iddialı hikayesiyle büyük ilgi topladı.
Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan ve izleyicilerin merakla takip ettiği A.B.İ. dizisinin afişi sonunda paylaşıldı.
OGM Pictures imzalı dizi, ilk görseliyle sosyal medyada hızla gündem olurken, güçlü atmosferi ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.
Yayımlanan afiş, dizinin sürükleyici konusuna dair önemli ipuçları verirken, gerilim dolu ve duygusal çatışmaların yoğun geçeceği bir sezonun habercisi oldu. Etkileyici görsel tasarımıyla afiş, diziye olan beklentiyi daha da yükseltti.
Dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu üstleniyor. Senaryosunu ise başarılı isimler Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme aldı.
A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden kaçmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayat kurması ancak yıllar sonra sırlarla yüzleşmek zorunda kalması yer alıyor.
Başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizi, ikilinin uyumuyla büyük merak uyandırıyor.
Dizinin geniş kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.
Etkileyici hikayesi, güçlü karakterleri ve yıldız kadrosuyla A.B.İ., sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday. Dizi çok yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.
KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?
Kenan İmirzalıoğlu (d. 18 Haziran 1974, Ankara Balâ Üçem köyü), Türk oyuncu, sunucu ve eski manken. Nüfus kaydında doğum tarihi 10 Nisan 1974 olarak görünmektedir.
1997'de Best Model of the World yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek birincilik kazandı. Dizi ve sinema filmlerinde genellikle mertlik ve intikam temalı karakterleri canlandırdı.
Deli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011) ve Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleriyle Türkiye'de büyük ün elde etti.
İLK YILLARI VE EĞİTİMİ
Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Ailesi, Akkoyunlu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine mensuptur. 17. yüzyıl sonlarında Celalî İsyanları nedeniyle Erzurum Horasan'dan göç ederek Balâ'ya yerleşmiş bir ailedendir.
Dedesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü 27 Aralık 1919'da Balâ'da karşılayıp evinde ağırlamıştır. Babası Mustafa İmirzalıoğlu, annesi Kırıkkale Keskin İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç kardeşin en küçüğüdür; ağabeyi Derviş, ablası Zübeyde Yasemin'dir. Amcası eski Ankara milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'dur.
Adını, oyuncu Kenan Pars'tan esinlenerek koymuşlardır.12 yaşına kadar köyde yaşadı. Orta ve lise eğitimini Ankara'da teyzesinin yanında tamamladı, Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesi'nden mezun oldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi. Üniversite yıllarında mankenliğe başladı; ilk olarak 1995'te YKM reklamında yer aldı.
1997'de henüz öğrenci iken Best Model of Turkey birincisi oldu ve aynı yıl dünyanın en iyi mankeni seçildi.
ÖZEL HAYATI
14 Mayıs 2016'da Sinem Kobal ile evlendi. Çiftin 2020'de Lalin, 2022'de Leyla adlı iki kız çocuğu dünyaya geldi.
OYUNCULUK KARİYERİ
Deli Yürek dizisinde fakir bir gencin yükseliş mücadelesini veren Yusuf Miroğlu rolüyle ülke çapında tanındı (1998-2002). 2001'de aynı karakterle Deli Yürek: Bumerang Cehennemi filminde oynadı.2003-2005'te Alacakaranlık dizisinde Ferit Çağlayan, 2004'te Yazı Tura filminde travma yaşayan Cevher karakterini canlandırdı.
2005-2007 Acı Hayat dizisinde Mehmet Kosovalı, 2007'de Son Osmanlı Yandım Ali filminde Külhanbeyi Ali rollerindeydi.2007'de Kabadayı'da Devran, 2009'da Ejder Kapanı'nda Akrep Celal karakterlerini oynadı.
2009-2011'de Ezel dizisindeki Ezel Bayraktar rolüyle zirveye ulaştı. 2012'de Uzun Hikâye filminde Sosyalist Ali'yi canlandırdı.
2012-2015'te rekor ücretle anlaştığı Karadayı dizisinde Mahir Kara başrolündeydi. 2017'de Cingöz Recai filminde başrol aldı ancak gişede başarı elde edemedi.
2018'de Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i oynadı; dizi 6. bölümde final yaptı.
2020'de internet dizisi Alef'te Kemal karakteriyle başroldeydi. Yakında vizyona girecek A.B.İ. filminde Doğan rolünde yer alacak.
SUNUCULUK KARİYERİ
5 Ekim 2019 - 6 Eylül 2024 arasında atv'de Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını sundu.