Ağaçkakanlar hakkında 25 ilginç bilgi

Ağaçkakanlar, ormanlarda, ağaçlarda yuva yaparak yaşamlarını sürdürürler. Ancak bazı türler, şehirlerdeki parkları ve bahçeleri de tercih edebilir.
Ağaçkakanlar, günde 8.000 defa kadar başlarını ağaç gövdelerine vurabilirler. Bu, oldukça hızlı bir hareket olduğu için, beyinleri ciddi bir şekilde korunmalıdır.
Ağaçkakanların kafasında bulunan özel yapılar, başlarını vururken beyinlerinin zarar görmesini engeller. Vuruş sırasında, darbeyi emen "süngerimsi" bir doku bulunur.
Dünyada 200'den fazla ağaçkakan türü bulunmakla birlikte, bunlar arasında büyük ve küçük ağaçkakanlar daha yaygındır.
Ağaçkakanların kuyrukları, ağaçlara yaslanmalarına yardımcı olur. Bu güçlü kuyruk, onları dengeleyip sabit tutar.
Ağaçkakanlar, özellikle tırmanırken iki ayağını da aynı anda kullanarak denge sağlarlar. Ayaklarındaki iki parmak öne, diğer ikisi ise geriye doğru uzanır.
Ağaçkakanların gagaları oldukça keskin ve serttir. Bu sayede, ağaç gövdelerine kolayca vurabilir ve besin arayışında başarılı olabilirler.
Ağaçkakanlar, yuvalarını savunmak ya da eş bulmak için yüksek sesle vururlar. Bu ses, kilometrelerce öteden duyulabilir!
Ağaçkakanlar, çoğunlukla sabahları şarkı söylerler. Bu, diğer kuşlar için uyarı veya iletişim aracı olabilir.
Böceklerin yanı sıra, meyve, tohum ve hatta bazen küçük memeliler de ağaçkakanların menüsünde yer alabilir.
Ağaçkakanların beyin yapıları oldukça güçlendirilmiştir. Karnıbahar şekli, onların başlarını hızla vurarak da zarar görmeden hayatta kalmalarını sağlar.
Ağaçkakanlar uçarken genellikle hızlı ve kısa mesafelerde yol alır, ancak iniş yaparken oldukça çeviktirler.
Ağaçkakanlar, yuvalarından dışarıyı gözlemlemek için sık sık başlarını çıkarırlar. Bu, onları korumak için doğal bir davranıştır.
Ağaçkakanlar, çiftleşme sırasında bazen birbirlerine karşı sert davranışlar sergileyebilirler. Bu, güçlü bir eş seçimi stratejisi olarak kabul edilir.
Bazı ağaçkakan türleri, yuvalarındaki ağaç gövdesini kazıyıp içeriden böcek ve kurtları çıkararak kendi yemeklerini hazırlar.
Ağaçkakanlar, 1600 vuruşu bir saniye içinde gerçekleştirebilirler. Bu hız, onları ormanın en hızlı "vuruşçuları" yapar!
Ağaçkakanların tüyleri genellikle kırmızı, beyaz ve siyah tonlarda olur. Bu renkler, onlara hem güzellik hem de uyarı işlevi görür.
Ağaçkakanların başları, vücutlarını dengede tutmalarına yardımcı olur. Ayrıca, güçlü bacak kasları da tırmanmalarını destekler.
Bazen, özellikle orman dışında yaşayan türler, taşlarda yuva yapmayı tercih ederler.
Ağaçkakanlar, ormandaki ölü ağaçları temizler ve böceklerin yayılmasını engellerler. Böylece, ekosistemin sağlıklı kalmasına katkı sağlarlar.
Ağaçkakanlar, ağaçların kabuklarındaki sesleri dinleyerek, içerideki böcekler hakkında bilgi sahibi olurlar.
Ağaçkakanlar gündüz aktifken, geceleri uyumayı tercih ederler. Onlar için gece, dinlenme zamanıdır.
Bazı kültürlerde ağaçkakanların sürekli gürültü yapması, kötü şans olarak görülür. Ancak çoğu insan, onları doğanın harika bir parçası olarak kabul eder.
Bazen karasal bazen deniz kenarında, bazen orman içinde farklı yaşam alanlarında görünebilirler.
Ağaçkakanlar, insanları görmekten hoşlanır. Onların başlarını hızla hareket ettirmeleri, insanları "meraklı" kılar.