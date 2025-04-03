Ağaçlar çiçeklerle buluştu!

Kaynak: İHA
Ağaçlar çiçeklerle buluştu!

Erzincan'da ilkbahar mevsiminde havaların ısınması ile kovan bakımları yapıldı. Bal arıları özgürlüğe kavuştu, ağaç dalları çiçeklerle buluştu.

Erzincan'da arıcılar havaların ısınmaya başlaması ile kovan bakımlarını yapmaya koyuldu. Kışın arıların soğuktan korunması için üzeri kapatılan kovanlar birer birer açıldı. Açılan kovanlardan dışarı çıkarak uçmaya başlayan arılar, bir dahaki kış ayına kadar özgürlüğüne kavuştu. Karlı dağların altında çiçek açan kayısı ağaçlarından bal özü toplamaya başlayan arılar doğal güzellik oluşturdu.

Erzincan'da arıcılık yapan Mehmet Cenker, "Kıştan çıktık artık ilkbahar ayındayız. Kayısı ağaçları çiçek açarak rengarenk bir görüntü yansıtıyor. Arıların en sevdiği bal özü kayısı ağaçlarının çiçekleri. Kovanların bakımlarını yaparak, ana arıları kontrol ettik. Ve bugün itibariyle arılar bal yapmak için uçmaya başladı, özgürlüklerine kavuştu" diye konuştu.

​​​​​​​

Son Haberler
Bitkisel ürünler kanserle savaşı baltalıyor! Bilim uyardı
Bitkisel ürünler kanserle savaşı baltalıyor! Bilim uyardı
Trump'ın kararına art arda tepkiler: Tek taraflı zorbalık!
Trump'ın kararına art arda tepkiler: Tek taraflı zorbalık!
Kavga ihbarına gitmişlerdi: Polis bambaşka bir durumla karşılaştı
Kavga ihbarına gitmişlerdi: Polis bambaşka bir durumla karşılaştı
Erdoğan’ın kiminle bayramlaşmadığı ortaya çıktı! Dost ilan etmişti…
Erdoğan’ın kiminle bayramlaşmadığı ortaya çıktı! Dost ilan etmişti…
Pınar Altuğ’dan da Aybüke Pusat’a tam destek! Diziden apar topar çıkarılmıştı
Pınar Altuğ’dan da Aybüke Pusat’a tam destek! Diziden apar topar çıkarılmıştı