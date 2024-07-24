Ağaçlar devrildi yollar göle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağaçlar devrildi yollar göle döndü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından saat 14.35 civarında başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, ilçede hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçenin birçok cadde ve sokağında su baskınları meydana geldi, trafik akışı durma noktasına geldi ve bazı araçlar suya gömüldü.

Yağışların ve rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından hasar tespiti yapıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur suyu mazgallarının yetersiz olması nedeniyle belediye ekiplerine tepki gösterdi.

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