Ağaçlar hakkında 10 gerçek

Ağaçlar doğal çiftçilerdir.Ağaçları ve tarımı birleştirmek 'Tarımsal Ormancılık' olarak bilinir. Hayvanları ağaçların altında otlatmak onlara barınak ile yem sağladığı gibi hayvanlar yiyecek ararken de toprak zenginleştirir.
Ağaçların altında yetişen ürünler, bitkiler için korunaklı bir mikro iklim yaratırken, ağaçların derin kökleri besinleri aşağıdan yukarıya taşır.
Ağaçlar aynı zamanda yaban hayatı için hayati yaşam alanları sağlar. Pek çok yaygın mahsul zararlısının doğal yırtıcılarını barındırarak çiftçilere yardımcı olurlar.