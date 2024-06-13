Ağaçlar hakkında 10 gerçek

Birleşik Krallık topraklarının %2'si antik ormanlık alan ile kaplıdır. Bunlar İngiltere ve Galler'de1600'lerden, İskoçya'da ise 1750'lerden beri var olan ormanlık alanlardır.

Antik ormanların ekosistemleri karmaşıktır ve yaban hayatı açısından da oldukça zengindir. Sherwood Ormanı, her biri 1.000 yaşından da yaşlı 1.000'den fazla meşe ağacıyla Kuzey Avrupa'daki en büyük antik ağaç topluluğudur.