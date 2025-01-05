Ağaçlara çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Ağaçlara çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da ağaçlara çarpan otomobilin ikiye ayrıldığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adana'da ağaçlara çarpan otomobilin ikiye ayrıldığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ikiye bölünen otomobildeki Erkan Eral Ela (30) hayatını kaybederken, Deniz Gül (39) ağır, Ahmet Mendeş (32) ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Yeniden Refah AKP ile ittifak mı yapıyor? Fatih Erbakan açıkladı
Yeniden Refah AKP ile ittifak mı yapıyor? Fatih Erbakan açıkladı
Fenerbahçe zor da olsa kazanmasını bildi. 90'da penaltı kaçtı
Fenerbahçe zor da olsa kazanmasını bildi. 90'da penaltı kaçtı
Muğla'da şiddetli deprem (5 Ocak 2025)
Muğla'da şiddetli deprem (5 Ocak 2025)
Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri
Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri
Ağaçlara çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Ağaçlara çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 2 yaralı