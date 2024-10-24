Ağaçların arasından fırladı piknikçiler dehşeti yaşadı. Görüntüyü çeken zangır zangır titredi

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde, piknik yapan bir gruba leopar saldırdı. 20 Ekim tarihinde meydana gelen olayda üç kişi yaralandı, onlarca kişi ise büyük panik yaşadı.

Olayın görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 60 kişilik grubun park alanında eğlendiği sırada beklenmedik bir leopar saldırısıyla karşı karşıya kaldığı görülüyor.

Başlangıçta hayvana "gel, gel" diye seslenerek onu çağıran grup, leoparın ağaçların arasından aniden fırlamasıyla büyük korku yaşadı.

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Leoparın ilk saldırdığı kişi, 23 yaşındaki Akash Kushwaha oldu. Times of India'nın haberine göre, saldırıda ayrıca görev dışı bir polis memuru ve bir kadın da yaralandı. İki kişinin başından ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.

Görüntülerde, yaralı kişiye yardım etmek için dört kişinin cesurca geri döndüğü anlar da yer alıyor. Yaşanan panik sırasında kaçışan diğer piknikçiler ise hafif yaralanmalarla kurtuldu.

Yerel yetkililer, vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında onları kışkırtmaktan kaçınılması ve güvenli mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

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LEPORLARIN ÖZELLİKLERİ

Leoparlar, vahşi doğanın etkileyici yaratıklarından biridir.

İşte leoparların bazı özellikleri:

Leoparlar, çok güçlü bir kemik yapısına sahip kedilerdir. Erkekler genellikle dişilerden daha büyük ve daha ağırdır. Erkeklerde ağırlık yaklaşık 31 ile 91 kilo arasında değişirken, dişilerde 22 ile 60 kilo arasında olabilir.

Leoparların kuyruğu neredeyse tüm vücudu kadar uzun olabilir. Ortalama uzunluğu 91 ile 166 cm arasında, kuyruğu ise 60 ile 110 cm arasında değişir.

Leoparların temel görsel özelliklerinden biri, vücutlarında kahverengi beneklerin olmasıdır. Bu benekler birbirinden farklı boyutlarda ve rozet şeklinde olabilir.

Leoparlar saatte 58 kilometre hıza ulaşabilirler. Ayrıca havada 6 metreye kadar sıçrayabilirler. Leoparlar genellikle yalnızdır ve zamanlarının çoğunu tek başlarına geçirirler.

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Leoparlar farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabilirler. Savanlardan ormanlara, dağlardan otlaklara kadar geniş bir yaşam alanına sahiptirler. Melanizmi olan bazı leoparlar, koyu renkli kürkleriyle bilinir ve kara panter olarak adlandırılır.