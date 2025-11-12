YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Ağaçören Kaymakamlığı öncülüğünde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında “Geleceğe Nefes” temalı fidan dikim etkinliği Sofular Köyü’nde coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Ağaçören Kaymakamı Metin Korkmaz, Belediye Başkanı Kemal Salman, ilçe protokolü, kurum amirleri, personeller ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, doğa sevgisini ve çevre bilincini pekiştiren etkinlikte, geleceğe nefes olacak yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikiminde çocuklar, öğrenciler ve köy halkının da aktif rol alması, etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Kaymakam Metin Korkmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bugün burada diktiğimiz her fidan, geleceğimizin umudu, çocuklarımızın nefesi olacak. Ağaçören’in daha yeşil, daha yaşanabilir bir yer olması için hep birlikte gayret ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Kemal Salman ise doğanın korunmasının yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, “Her fidan, geleceğe bırakılan en değerli mirastır. Ağaçören’i daha yeşil bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz,” dedi.

Sofular Köyü’nde gerçekleştirilen etkinlik, çevre bilincini artırmanın yanı sıra birlik ve dayanışma ruhunu da güçlendirdi. Katılımcılar, fidan dikiminin ardından “Yeşil Ağaçören, Yeşil Vatan” sloganlarıyla doğaya sahip çıkmanın önemine vurgu yaptılar.

Ağaçören’de gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikle hem doğaya katkı sağlanırken hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefi bir kez daha vurgulandı.