Ağaçtan düşen adam ağır yaralandı

Olay, saat 22.00 civarında Gercüş ilçesine bağlı Dereiçi köyünde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Mehdi Y. (56), badem toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Bir anda dengesini kaybederek yere düşen Mehmet Mehdi Y. ciddi şekilde yaralandı. Mehmet Mehdi Y.'nin ağaçtan düştüğünü gören yakınları yardıma koşup, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine taşındı. Burada kontrolden geçirilen adamın kafa ve kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edildi. Mehmet Mehdi Y., ileri tetkik ve tedavisi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.