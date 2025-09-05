Ağaçtan düşen çiftçi patpatla ambulansa taşındı

Ağaçtan düşen çiftçi patpatla ambulansa taşındı

Siirt'te hasat yaparken fıstık ağacından düşen 53 yaşındaki Ahmet S. patpatla ambulansa taşındı.

Arazinin engebeli olması nedeniyle Ahmet S., patpat adı verilen tarım aracıyla ambulansa ulaştırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Gedikkaşar köyünde meydana geldi. Çıktığı fıstık ağacında hasat yapan Ahmet S., dengesini kaybedip düştü.

Yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans bölgeye ulaşamadı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, patpat adı verilen tarım aracıyla Ahmet S.'ye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Ahmet S., yine patpat yardımıyla ambulansa taşındı.

Ahmet S. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ahmet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

