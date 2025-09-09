Agâh Oktay Güner toprağa verildi

Türk siyasetinin önemli ismi, eski Kültür ve Turizm Bakanı Agâh Oktay Güner hayatını kaybetti. Bugün TBMM'de düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Agâh Oktay Güner (88), dün hayatını kaybetti.

MHP ve ANAP Milletvekili olan Güner, yazar ve hatip kimliğiyle tanınıyordu. Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak Meclis’te görev almıştı.

1kapak-012.jpg

Güner için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

ÇOK SAYIDA İSİM TÖRENE KATILDI

Törene, Güner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bazı grup başkanvekilleri, eski TBMM başkanları Hikmet Çetin ve Bülent Arınç, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

1kapak-010.jpg

Güner için saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Daha sonra törene katılanlar aileye taziye dileğinde bulundu.

Güner'in cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1kapak-011.jpg

TÜRKEŞ’İN A TAKIMINDAYDI

12 Eylül Darbesi öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin önde gelen isimlerinden biri olan Güner, Alparslan Türkeş’in A takımındaydı. "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"nda sanık olarak yargılandı. 16 ay tutuklu kaldıktan sonra hâkim karşısına çıkarıldığı ilk celsede tahliye edildi.

