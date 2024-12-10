Ağam bizimle eğlendi mi?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını Emekliler Yılı ilan etti ama işte 2024 göz açıp kapatıncaya kadar geldi geçti.

İşte Erdoğan’ın o muhteşem (!) açıklaması:

“Ömürlerinin en güzel yıllarını; aileleriyle birlikte ülkemiz ve milletimiz için çalışarak, Türkiye için katma değer üreterek harcayan emeklilerimizi baş tacımız olarak görüyoruz.

Emeklilerimizin hak ettiği saygıyı görmesi, hayatlarının bu özel dönemlerini daha huzurlu, daha sağlıklı ve güven içinde geçirebilmeleri önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Bu anlayışla 2024 yılında, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere emeklilerimizin yaşamlarına katkıda bulunacak pek çok yeni projeyi hayata geçiriyoruz.

“Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları” projesi, devletimizin ve milletimizin emeklilerimize olan şükran borcunun bir nişanesidir.

2024 yılını Emekliler Yılı olarak değerlendirerek, emeklilerimizin sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sosyal haklarını genişletecek adımlar atıyoruz.”

1993’ten beri emekliyim, ne tek bir SMS mesajı aldım, ne tek kör kuruş imkân sağlandı.

Ancak AKP iktidarı Allah’ı var önemli bir uygulama yaptı.

1993’te asgari ücretin 2,7 katı emekli maaşım varken, bugün asgari ücretin sadece 2 bin lira üstünde maaşa mahkûm ettiler beni.

Sadece beni mi?

Elbette hayır.

Milyonlarca emeklinin maaşlarını çaldılar, çalmaya da devam ediyorlar.

Çıkardıkları yasalar ile emekliye acımadılar, bundan sonra acımayacaklar.

Bir de hiç utanmadan, sıkılmadan emekliler yılı ilan ediyorlar.

Ağam bizimle eğleniyor…

Emekliler yılında vurdular, 2025’te devirecekler emeklileri.

15 milyon emekli 31 Mart yerel seçiminde AKP’yi ikinci parti yaptı.

Seçim bitti emekliler yine unutuldular.

1 Ocak 2025’te TÜİK hesabı zam verecekler ve yandaş medya Erdoğan’ın müjdesini duyuracak.

Sanki babasının kesesinden verecek.

Yandaş iş insanlarına kepçeyle verilen devlet imkânları emekliye çay kaşığı ile dahi verilmiyor.

Soruyorum;

Erdoğan yukarıdaki metin senin değil mi?

Altındaki imza senin değil mi?

Haydi çık yandaş medyaya da emekliler yılında emeklilere kaç kuruşluk destek verdiğini açıkla.

Ya da emeklilerden özür dile…