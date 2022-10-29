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Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni havalimanı tepkisi: İhanetlerin en büyüğüdür

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'daki yeni havalimanı projesi için sert ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 13:43
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Ağaoğlu: Bunu başaramazsam çeker giderim

Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni havalimanı tepkisi: İhanetlerin en büyüğüdür
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Genel Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, Trabzon'a yapılacak yeni havalimanı kararına sert tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“Yeni havalimanı için tesislerimizin %90’ı istimlak edilecek! Bu şehrin yeni havalimanına değil yeni spor tesislerine lazım. Trabzon’un yeni bir havalimanına ihtiyacı yok, bu şehrin yeni spor tesislerine ihtiyacı var. Trabzonspor’u spor tesislerinden mahrum bırakmak, ihanetlerin en büyüğüdür. Sonuna kadar direneceğim. Bunu başaramazsam bırakır giderim.

Ahmet Ağaoğlu yönetiminin acımasızca eleştirilmesi gereken en büyük konu altyapı. Biz Trabzonspor’un altyapısını sağlam bir zemine oturtamadık. Pandemi süreci de işin içine girince ciddi şekilde irtifa kaybettik orada.

Rakiplerimiz sezona çok iddialı transferler ile girdi. ‘100. yılda şampiyonluk’ mottosuyla çok agresif olarak başladılar lige. Şu anda şampiyonluk mücadelesi veren 5-6 kulüp var ve yine söylüyoruz; Şampiyonun kim olacağını sezon sonunda göreceğiz.

Transferlerin gerçekleşmesi bir yönetim zaafiyetinden kaynaklanmadı. Transfer döneminin başında 12 milyon euro istenen oyunculara sonlara doğru 2.5-3 milyon euro istenmeye başladı. Şampiyonlar Ligi’ne katılamayıp 12 milyon euro gelirden olduk ancak altyapımızdan yetiştirdiğimiz Ahmetcan Kaplan’ı 9.5 milyon euroya satarak oradaki açığı kapattık. Trabzonspor ne yaparsa yapsın altyapısına önem vermek zorunda. Tabii altyapı programlarının da üst yapı ile iç içe olması gerekir.”

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