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Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor'a sponsorluk müjdesi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, WhiteBIT ile üç yıllık çok önemli sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını bildirdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 19:04
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Ağaoğlu'ndan sponsorluk açıklaması geldi. Bordo mavili camia sevindi

Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor'a sponsorluk müjdesi
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Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, WhiteBIT CEO'su Vladimir Nosov ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini belirtti.
Trabzonspor Kulübü'nün marka değerine yakışır sponsorluk anlaşmaları imzalama konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:


"WhiteBIT ile üç yıllık çok önemli sponsorluk anlaşmasına imza attık. Her zaman söylediğim gibi, sponsorlarımızı sadece isimlerini formada yer alan ve kulübe maddi gelir sağlayan ortak olarak görmüyoruz. Trabzonspor çok büyük bir marka ve değer. Sponsorlarımızın da aynı kalibredeki kuruluşlardan olmasına özen gösteriyoruz. Bu sponsorluktan bizim amaçladığımız, WhiteBIT'in Trabzonspor'a, Trabzonspor'un da WhiteBIT'e katkı sağlamasıdır."

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