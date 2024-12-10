Ağır battaniye ecel dışında her derde deva oluyor

Ağır battaniyeler, içinde cam boncuklar, küçük kürecikler veya pamuk gibi dolgu malzemeleri barındıran özel ürünlerdir. Ağırlığın vücuda eşit şekilde yayılması, beyindeki “savaş ya da kaç” tepkisini azaltabilir ve vücudun kendini güvende hissetmesini sağlayabilir. UCLA Sağlık Uyku Tıbbı Uzmanı Dr. Neal Walia'ya göre bu baskı, "oksitosin" adı verilen ve halk arasında "sarılma hormonu" olarak bilinen bir hormonun salgılanmasını teşvik ederek kaygıyı hafifletebilir.

KİMLER İÇİN UYGUN?

Uzmanlar, sağlıklı yetişkinler için vücut ağırlığının yaklaşık %10’una denk gelen battaniyeleri öneriyor. Ancak, bebekler ve küçük çocuklar için kullanımı önerilmiyor; çünkü hareket ve solunumu kısıtlayabilir. Uyku apnesi, solunum sorunları veya diğer uyku bozuklukları olan bireylerin ise ağır battaniye kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışması gerekiyor.

ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Ağır battaniyelerle ilgili bilimsel çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, belirli alanlarda olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin, 120 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, uykusuzluk çeken bireylerin bu battaniyeleri kullanarak daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşadığı belirtilmiştir. Ancak, 67 otizmli çocuk üzerinde yapılan bir başka çalışmada bu battaniyelerin uyku üzerinde kayda değer bir etkisi olmadığı görülmüştür. Buna rağmen çocuklar ve ebeveynleri ağır battaniyeleri tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.

94 kronik ağrı hastası üzerinde yapılan bir araştırma ise ağır battaniyelerin ağrı hafifletici etkisini öne çıkarmıştır. Uyku kalitesi üzerinde büyük bir değişiklik gözlemlenmemesine rağmen, ağrının daha az hissedilmesi bu battaniyelerin bir avantajı olarak değerlendirilmiştir.

UYKUSUZLUĞA ÇÖZÜM OLUR MU?

Ağır battaniyelerin özellikle anksiyete, depresyon ve kronik ağrı gibi sorunlarla mücadele eden bireylerde faydalı olabileceği düşünülüyor. Ancak, bu battaniyelerin genel uyku kalitesine etkisi konusunda daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç var. Uyku problemi yaşayan bireyler için, ağır battaniyelerin yanı sıra düzenli uyku alışkanlıkları geliştirmek ve gerektiğinde bir uzmandan destek almak önem taşıyor.

Ağır battaniyeler, eşit ağırlık dağılımıyla beyindeki stres tepkisini azaltma potansiyeline sahiptir. Araştırmalar, bu ürünlerin bazı bireylerde anksiyete ve kronik ağrıyı hafifletebileceğini gösteriyor. Ancak, kullanım öncesi bireysel sağlık durumunun değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.