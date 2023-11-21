Ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

Adıyaman’da aniden çöken 5 katlı ağır hasarlı bina paniğe neden oldu.

KAYNAK: İHA
Ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binada aniden çöktü. Çökmeyle birlikte etrafı toz bulutu sararken vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde ölen ya da yaralananın olmadığı anlaşıldı. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kimsenin zarar görmemesi herkese rahat bir nefes aldırdı.

aw081563-05.jpg

aw081563-03.jpg

aw081563-04.jpg

aw081563-02.jpg

aw081563-01.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatının son mesajı ortaya çıktı. 'Çocuklarıma iyi bak' Gündem
Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatının son mesajı ortaya çıktı. 'Çocuklarıma iyi bak'
Adliyeye sevk edilen zehir tacirleri tutuklandı Gündem
Adliyeye sevk edilen zehir tacirleri tutuklandı
Solhan’da maddi hasarlı trafik kazası Gündem
Solhan’da maddi hasarlı trafik kazası
Merkez Bankası resmen açıkladı: Kredi kartı kullanan herkes 48 saat sonra bu parayı ödeyecek! Ekonomi
Merkez Bankası resmen açıkladı: Kredi kartı kullanan herkes 48 saat sonra bu parayı ödeyecek!
Serdal Adalı: Seyir zevki veren Beşiktaş oluşturacağız Spor
Serdal Adalı: Seyir zevki veren Beşiktaş oluşturacağız
Ünlü oyuncu Biletix linki ile yanıt verdi. Fazıl Say “Figüran bile olamayacak niteliksizlikte” yorumu yaptı Magazin
Ünlü oyuncu Biletix linki ile yanıt verdi. Fazıl Say “Figüran bile olamayacak niteliksizlikte” yorumu yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Erdoğan ve Bahçeli'ye: "Hadi oradan keratalar" Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Erdoğan ve Bahçeli'ye: "Hadi oradan keratalar"