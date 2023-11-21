Ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binada aniden çöktü. Çökmeyle birlikte etrafı toz bulutu sararken vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde ölen ya da yaralananın olmadığı anlaşıldı. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kimsenin zarar görmemesi herkese rahat bir nefes aldırdı.