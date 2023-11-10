Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü, 2 binaya zarar verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Batman’da, Yenimahalle Komando Caddesi’ndeki 18 daireli 6 katlı Raman Apartmanı, ağır hasar aldı. Binada yaşayanlar, evlerini kontrol ettiklerinde, patlayan 4 kolonun tuğlalardan yapıldığını, 8 kolonda ise çatlaklar olduğunu gördü. Yıkım kararı verilen bina, başlatılan kontrollü yıkım çalışmaları sırasında öğle saatlerinde çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, yıkılan bina, bitişiğindeki 4 katlı Seyidoğlu Apartmanı B Blok ile 2 katlı bir evin zemin katına zarar verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasarın oluştuğu binalarda inceleme başlattı.



‘ŞANS ESERİ EVDE KİMSE YOKTU’



Hasar oluşan apartmanın 2 ve 3’üncü katındaki Abdülselam Yiğit ve Ömer Kardeş, hasarlarının karşılanmasını istedi. Şans eseri evde kimsenin olmadığını belirten Abdülselam Yiğit, “Odalarımızın içine beton yığınları çöktü. O an ailecek dışardaydık. Verilmiş sadakamız vardı. Neyin içerde zarar gördüğünü bilmiyoruz. Bu şartlarda içeriye girmemiz çok zor. Hem odalarımızın duvarları yıkıldı hem de dışardan gördüğümüz kadarıyla kolonda hasar var. Hasarımızın karşılanmasını istiyoruz” dedi.

‘DAHA KREDİLERİNİ ÖDÜYORDUM, TAPUSUNU ALMAMIŞTIM’



Apartmanın birinci katında oturan Pınar Acar ise evin daha tapusunu almadığını ve kredilerini ödediğini belirterek, “Zaten dünden beri yıkıyorlardı. Biliyorduk bu bina risklidir kolonları tuğla olduğu için. Güvenlik almadılar. Benim evim daha tapusunu almadım. Daha kredisini ödüyorum. O kadar eşyamı yeni aldım. Balkon camı yeni yaptırdım. Zorlukla, fakirlikle bu evi aldım. Daha tapusunu almadım. Kredisini ödüyorum. Banyo gitmiş, yatak odası gitmiş. Eşyalar hepsi gitmiş. Evin yarısı gitmiş. Yardım etsinler. Beni bu halde bırakacak değiller ya bu kış ayında. Çocuklarım küçük. Şimdi nereye gideyim? Ne yapayım?” diye konuştu.



İki katlı evinin zemin katının hasar gördüğünü belirten Erol Karaer ise “Yıkım çalışmaları sürdüğü an dışardaydık. Bir anda yıkımın yapıldığı inşaatın beton yığınları evimin zemin katına düştü. O sırada aileden kimse içerde yoktu. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz” dedi.